Носарева (Носарева) Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носарева (Носарева) Марина Федоровна

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Место рождения

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область

Дата рождения

20.02.1891

Дата смерти

13.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1891

Отец: Носарев Федор Николаевич

Мать: Носарева Гликерия Карповна

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1907

Дочь: Каржавина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Носарев Иван Тимофеевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.04.1909

Сын: Носарев Федор Иванович

Отец ребёнка: Носарев Иван Тимофеевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.09.1914

Сын: Носарев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Носарев Иван Тимофеевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.07.1918

Дочь: Носарева Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Носарев Иван Тимофеевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носарев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Носарев Иван Тимофеевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носарев Иван Тимофеевич

Смерть
13.04.1955
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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