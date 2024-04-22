Носарева (Носарева) Марина Федоровна
Место рождения
Дата рождения20.02.1891
Дата смерти13.04.1955
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1891
Рождение ребёнка
16.11.1907
Дочь: Каржавина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Носарев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.04.1909
Отец ребёнка: Носарев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
13.09.1914
Отец ребёнка: Носарев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
13.07.1918
Дочь: Носарева Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Носарев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Носарев Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1955
Челябинск, Челябинский, Челябинская область