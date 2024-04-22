Каржавина (Носарева) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.11.1907
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1907
Отец: Носарев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.05.1934
Сын: Каржавин Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Каржавин Николай Александрович
Рождение ребёнка
02.12.1938
Сын: Каржавин Вадим Николаевич
Отец ребёнка: Каржавин Николай Александрович
Бракосочетание
1976
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каржавин Николай Александрович
Смерть
1993