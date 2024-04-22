Каржавина (Носарева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каржавина (Носарева) Александра Ивановна

Место рождения

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область

Дата рождения

16.11.1907

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1907

Отец: Носарев Иван Тимофеевич

Мать: Носарева Марина Федоровна

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1934

Сын: Каржавин Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Каржавин Николай Александрович

Рождение ребёнка
02.12.1938

Сын: Каржавин Вадим Николаевич

Отец ребёнка: Каржавин Николай Александрович

Бракосочетание
1976

Муж: Каржавин Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каржавин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Каржавин Николай Александрович

Смерть
1993
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