Крамер Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамер Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Крамер Александр Давид Карлович

Мать: Крамер Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анатольева Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Крамер Харитина Яковлевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Крамер Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Крамер Харитина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крамер Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Крамер Харитина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крамер Харитина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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