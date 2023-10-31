Крамер Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анатольева Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Крамер Харитина Яковлевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Крамер Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Крамер Харитина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крамер Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Крамер Харитина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно