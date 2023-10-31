Крамер (Анненская) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамер (Анненская) Александра Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Анненский Фёдор Николаевич

Мать: Анненская Наталия Петровна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Крамер Вера Александровна

Отец ребёнка: Крамер Александр Давид Карлович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Трубникова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Крамер Александр Давид Карлович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Крамер Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Крамер Александр Давид Карлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крамер Александр Давид Карлович

Смерть
Неизвестно
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