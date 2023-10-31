Крамер (Анненская) Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Крамер Вера Александровна
Отец ребёнка: Крамер Александр Давид Карлович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Трубникова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Крамер Александр Давид Карлович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Крамер Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Крамер Александр Давид Карлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно