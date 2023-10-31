Крамер Александр Давид Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Крамер Карл Иванович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Крамер Вера Александровна
Мать ребёнка: Крамер Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Трубникова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Крамер Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Крамер Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Крамер Александра Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно