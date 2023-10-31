Крамер Александр Давид Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрамер Александр Давид Карлович

Крамер Александр Давид Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Крамер Карл Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Крамер Вера Александровна

Мать ребёнка: Крамер Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Трубникова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Крамер Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Крамер Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Крамер Александра Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крамер Александра Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close