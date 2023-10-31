Анненская (Карамолина) Наталия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анненская (Карамолина) Наталия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1813 и 1814

Дата смерти

Между 1889 и 1891

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1813 и 1814

Отец: Карамолин Пётр Степанович

Мать: Карамолина Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анненская Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Анненский Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мартьянова Наталия Фёдоровна

Отец ребёнка: Анненский Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Крамер Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Анненский Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Анненский Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Анненский Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Анненский Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Анненский Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Анненский Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Анненский Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Страхова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Анненский Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Деникер Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: Анненский Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
01.09.1855

Сын: Анненский Иннокентий Федорович

Отец ребёнка: Анненский Фёдор Николаевич

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Между 1889 и 1891
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