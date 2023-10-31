Анненская (Карамолина) Наталия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1813 и 1814
Дата смертиМежду 1889 и 1891
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1813 и 1814
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анненская Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Анненский Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мартьянова Наталия Фёдоровна
Отец ребёнка: Анненский Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Крамер Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Анненский Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Анненский Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Анненский Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Анненский Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Анненский Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Анненский Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Страхова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Анненский Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Деникер Любовь Фёдоровна
Отец ребёнка: Анненский Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
01.09.1855
Сын: Анненский Иннокентий Федорович
Отец ребёнка: Анненский Фёдор Николаевич
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Между 1889 и 1891