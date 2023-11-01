Крамер Харитина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анатольева Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Крамер Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Крамер Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Крамер Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крамер Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Крамер Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно