Крамер Харитина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамер Харитина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анатольева Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Крамер Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Крамер Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Крамер Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крамер Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Крамер Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крамер Дмитрий Александрович

Смерть
Неизвестно
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