Комарова (Лямина) Елена
Место рождения
Дата рождения25.05.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1864
Отец: Ляминъ Егоръ
Мать: Лямина Ирина
Бракосочетание
22.05.1888
Муж: Комаровъ Михаилъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1891
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Комаровъ Михаилъ
Рождение ребёнка
28.03.1893
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Комаровъ Михаилъ
Рождение ребёнка
16.09.1895
Сын: Комаровъ Михаилъ
Отец ребёнка: Комаровъ Михаилъ