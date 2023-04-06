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Комарова (Лямина) Елена

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.05.1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1864

Отец: Ляминъ Егоръ

Мать: Лямина Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.05.1888

Муж: Комаровъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1891

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Комаровъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1893

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Комаровъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1895

Сын: Комаровъ Михаилъ

Отец ребёнка: Комаровъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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