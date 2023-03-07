Лямина (Шорохова) Ирина
Место рождения
Дата рождения1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Шороховъ-Горшковъ Алексей
Бракосочетание
27.06.1849
Муж: Ляминъ Егоръ
Рождение ребёнка
16.03.1853
Сын: Ляминъ Василий
Отец ребёнка: Ляминъ Егоръ
Рождение ребёнка
14.01.1855
Дочь: Демидова Ксения
Отец ребёнка: Ляминъ Егоръ
Рождение ребёнка
09.03.1857
Сын: Ляминъ Николай
Отец ребёнка: Ляминъ Егоръ
Рождение ребёнка
01.03.1859
Сын: Ляминъ Василий
Отец ребёнка: Ляминъ Егоръ
Рождение ребёнка
08.07.1861
Сын: Ляминъ Прокопий
Отец ребёнка: Ляминъ Егоръ
Рождение ребёнка
25.05.1864
Дочь: Комарова Елена
Отец ребёнка: Ляминъ Егоръ