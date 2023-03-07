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Лямина (Шорохова) Ирина

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Шороховъ-Горшковъ Алексей

Мать: Шорохова Авдотья Федорова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.06.1849

Муж: Ляминъ Егоръ

Рождение ребёнка
16.03.1853

Сын: Ляминъ Василий

Отец ребёнка: Ляминъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1855

Дочь: Демидова Ксения

Отец ребёнка: Ляминъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1857

Сын: Ляминъ Николай

Отец ребёнка: Ляминъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1859

Сын: Ляминъ Василий

Отец ребёнка: Ляминъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1861

Сын: Ляминъ Прокопий

Отец ребёнка: Ляминъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1864

Дочь: Комарова Елена

Отец ребёнка: Ляминъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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