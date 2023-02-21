Белова (Михайлова) Ольга Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Михайлова) Ольга Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1960

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1960

Отец: Михайлов Евгений

Мать: Михайлова Анна Мефодьевна

Рождение ребёнка
27.12.1986

Сын: Белов Стас Викторович

Отец ребёнка: Белов Виктор Александрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Виктор Александрович

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