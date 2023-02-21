Белов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Виктор Александрович

Белов Виктор Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1956

Отец: Белов Александр Сергеевич

Мать: Белова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
27.12.1986

Сын: Белов Стас Викторович

Мать ребёнка: Белова Ольга Евгеньевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Ольга Евгеньевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close