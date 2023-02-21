Белов Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1956
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1956
Отец: Белов Александр Сергеевич
Мать: Белова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
27.12.1986
Мать ребёнка: Белова Ольга Евгеньевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Ольга Евгеньевна