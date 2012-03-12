Михайлова (Жихарева) Анна Мифодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Жихарева) Анна Мифодьевна

Место рождения

Парамоново, Альменевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

28.09.1931

Дата смерти

12.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1931

Отец: Жихарев Мифодий Петрович

Мать: Жихарева Любовь Константиновна

Парамоново, Альменевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
08.12.1960

Дочь: Белова Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Михайлов Евгений Федорович

Казенное, Альменевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Евгений Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Михайлов Евгений Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Анатолий Евгеньевич

Отец ребёнка: Михайлов Евгений Федорович

Смерть
12.03.2012
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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