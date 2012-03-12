Михайлова (Жихарева) Анна Мифодьевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1931
Дата смерти12.03.2012
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1931
Рождение ребёнка
08.12.1960
Дочь: Белова Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Михайлов Евгений Федорович
Казенное, Альменевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Михайлов Евгений Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Анатолий Евгеньевич
Отец ребёнка: Михайлов Евгений Федорович
Смерть
12.03.2012
Челябинск, Челябинский, Челябинская область