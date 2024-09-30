Саволайнен (Кекконен) Катарина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения04.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1860
Бракосочетание
04.11.1879
Рождение ребёнка
22.03.1883
Сын: Саволайнен Абрам Иванович
Отец ребёнка: Саволайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
30.05.1885
Сын: Саволайнен Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Саволайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
21.07.1887
Отец ребёнка: Саволайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
08.04.1889
Отец ребёнка: Саволайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
16.08.1891
Сын: Саволайнен Андрей Иванович
Отец ребёнка: Саволайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
07.10.1893
Дочь: (Саволайнен) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Саволайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
19.12.1895
Дочь: Пенния (Саволайнен) Ева Ивановна
Отец ребёнка: Саволайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
15.06.1898
Дочь: Лампинен (Саволайнен) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Саволайнен Иван Абрамович
Смерть
Неизвестно