Саволайнен (Кекконен) Катарина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саволайнен (Кекконен) Катарина Иосифовна

Место рождения

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

04.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1860

Отец: Кекконен Иосиф Иванович

Мать: Кекконен (Мейер) Мария Томасовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
04.11.1879

Муж: Саволайнен Иван Абрамович

Рождение ребёнка
22.03.1883

Сын: Саволайнен Абрам Иванович

Отец ребёнка: Саволайнен Иван Абрамович

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.05.1885

Сын: Саволайнен Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Саволайнен Иван Абрамович

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.07.1887

Сын: Саволайнен Иван Иванович

Отец ребёнка: Саволайнен Иван Абрамович

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.04.1889

Сын: Саволайнен Петр Иванович

Отец ребёнка: Саволайнен Иван Абрамович

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.08.1891

Сын: Саволайнен Андрей Иванович

Отец ребёнка: Саволайнен Иван Абрамович

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.10.1893

Дочь: (Саволайнен) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Саволайнен Иван Абрамович

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.12.1895

Дочь: Пенния (Саволайнен) Ева Ивановна

Отец ребёнка: Саволайнен Иван Абрамович

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.06.1898

Дочь: Лампинен (Саволайнен) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Саволайнен Иван Абрамович

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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