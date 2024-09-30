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Саволайнен Абрам Иванович

Место рождения

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.03.1883

Дата смерти

21.10.1921

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1883

Отец: Саволайнен Иван Абрамович

Мать: Саволайнен (Кекконен) Катарина Иосифовна

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.12.1918

Жена: Саволайнен (Саволайнен) Вальборга Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1919

Сын: Саволайнен Тойво Абрамович

Мать ребёнка: Саволайнен (Саволайнен) Вальборга Ивановна

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
21.10.1921
Рождение ребёнка
24.10.1921

Дочь: (Саволайнен) Айно Абрамовна

Мать ребёнка: Саволайнен (Саволайнен) Вальборга Ивановна

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

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