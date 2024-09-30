Саволайнен Абрам Иванович
Место рождения
Дата рождения22.03.1883
Дата смерти21.10.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1883
Бракосочетание
26.12.1918
Рождение ребёнка
23.11.1919
Сын: Саволайнен Тойво Абрамович
Мать ребёнка: Саволайнен (Саволайнен) Вальборга Ивановна
Смерть
21.10.1921
Рождение ребёнка
24.10.1921
Дочь: (Саволайнен) Айно Абрамовна
Мать ребёнка: Саволайнен (Саволайнен) Вальборга Ивановна