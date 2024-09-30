Саволайнен Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения16.08.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1891
Бракосочетание
13.10.?
Рождение ребёнка
22.03.1922
Дочь: (Саволайнен) Айно-Хельми Андреевна
Мать ребёнка: Саволайнен (Лампинен) Анна-Мария Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1925
Дочь: (Саволайнен) Элина Андреевна
Мать ребёнка: Саволайнен (Лампинен) Анна-Мария Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1928
Дочь: (Саволайнен) Тюне Андреевна
Мать ребёнка: Саволайнен (Лампинен) Анна-Мария Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1929
Сын: Саволайнен Эйно Андреевич
Мать ребёнка: Саволайнен (Лампинен) Анна-Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1931
Дочь: (Саволайнен) Ирья Андреевна
Мать ребёнка: Саволайнен (Лампинен) Анна-Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно