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Саволайнен Андрей Иванович

Место рождения

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

16.08.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1891

Отец: Саволайнен Иван Абрамович

Мать: Саволайнен (Кекконен) Катарина Иосифовна

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
13.10.?

Жена: Саволайнен (Лампинен) Анна-Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.03.1922

Дочь: (Саволайнен) Айно-Хельми Андреевна

Мать ребёнка: Саволайнен (Лампинен) Анна-Мария Ивановна

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.05.1925

Дочь: (Саволайнен) Элина Андреевна

Мать ребёнка: Саволайнен (Лампинен) Анна-Мария Ивановна

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.01.1928

Дочь: (Саволайнен) Тюне Андреевна

Мать ребёнка: Саволайнен (Лампинен) Анна-Мария Ивановна

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.09.1929

Сын: Саволайнен Эйно Андреевич

Мать ребёнка: Саволайнен (Лампинен) Анна-Мария Ивановна

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.01.1931

Дочь: (Саволайнен) Ирья Андреевна

Мать ребёнка: Саволайнен (Лампинен) Анна-Мария Ивановна

Рюмки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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