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Кекконен Иосиф Иванович

Место рождения

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

07.11.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кекконен (Мейер) Мария Томасовна

Рождение ребёнка
04.03.1858

Дочь: (Кекконен) Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Кекконен (Мейер) Мария Томасовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1860

Дочь: Саволайнен (Кекконен) Катарина Иосифовна

Мать ребёнка: Кекконен (Мейер) Мария Томасовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1861

Дочь: (Кекконен) Ева Иосифовна

Мать ребёнка: Кекконен (Мейер) Мария Томасовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1864

Сын: Кекконен Иван Иосифович

Мать ребёнка: Кекконен (Мейер) Мария Томасовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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