Кекконен Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рождения07.11.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1858
Дочь: (Кекконен) Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Кекконен (Мейер) Мария Томасовна
Рождение ребёнка
04.07.1860
Дочь: Саволайнен (Кекконен) Катарина Иосифовна
Мать ребёнка: Кекконен (Мейер) Мария Томасовна
Рождение ребёнка
26.12.1861
Дочь: (Кекконен) Ева Иосифовна
Мать ребёнка: Кекконен (Мейер) Мария Томасовна
Рождение ребёнка
13.03.1864
Мать ребёнка: Кекконен (Мейер) Мария Томасовна
Смерть
Неизвестно