Поликарп Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Яков Николаевич
Мать: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мария Поликарповна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ксения Поликарповна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Петр Поликарпович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно