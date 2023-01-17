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Поликарп Яковлевич

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Место рождения

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Яков Николаевич

Мать: Евдокия Яковлевна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мария Поликарповна

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ксения Поликарповна

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Петр Поликарпович

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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