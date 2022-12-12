Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Николаевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Николаевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Степанида Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Николаевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Поликарп Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Николаевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Николаевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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