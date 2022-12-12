Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Николаевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Николаевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Степанида Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Николаевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Поликарп Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Николаевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно