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Яков Николаевич

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Место рождения

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Между 1823 и 1828

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Николай Петрович

Мать: Анна Герасимовна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Степанида Яковлевна

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Поликарп Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1823 и 1828
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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