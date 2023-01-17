Яков Николаевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиМежду 1823 и 1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Николай Петрович
Мать: Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Степанида Яковлевна
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Поликарп Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1823 и 1828