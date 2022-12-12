Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Поликарп Яковлевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ксения Поликарповна
Отец ребёнка: Поликарп Яковлевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Петр Поликарпович
Отец ребёнка: Поликарп Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поликарп Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно