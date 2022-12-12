Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Алексеевна

Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мария Поликарповна

Отец ребёнка: Поликарп Яковлевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ксения Поликарповна

Отец ребёнка: Поликарп Яковлевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Петр Поликарпович

Отец ребёнка: Поликарп Яковлевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликарп Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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