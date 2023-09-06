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Савченко Прохор Андреевич

Место рождения

Маяки

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Савченко Андрей Дмитриевич

Мать: Савченко Фекла Емельянова

Бракосочетание
08.11.1900

Жена: Савченко (Бондаренко) Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Савченко) Екатерина Прохоровна

Мать ребёнка: Савченко (Бондаренко) Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Савченко) Татиана Прохоровна

Мать ребёнка: Савченко (Бондаренко) Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Савченко Василий Прохорович

Мать ребёнка: Савченко (Бондаренко) Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Савченко Андрей Прохорович

Мать ребёнка: Савченко (Бондаренко) Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Савченко Петр Прохорович

Мать ребёнка: Савченко (Бондаренко) Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Савченко) Ольга Прохоровна

Мать ребёнка: Савченко (Бондаренко) Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Савченко Федор Прохорович

Мать ребёнка: Савченко (Бондаренко) Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Савченко) Евгения Прохоровна

Мать ребёнка: Савченко (Бондаренко) Анастасия Антоновна

Смерть
Неизвестно

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