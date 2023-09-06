Савченко Фекла Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ??? Емелиан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Иулиания Андреевна
Отец ребёнка: Савченко Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Савченко Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Савченко Прохор Андреевич
Отец ребёнка: Савченко Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Савченко Авраамий Андреевич
Отец ребёнка: Савченко Андрей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно