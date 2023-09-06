Савченко Фекла Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Фекла Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ??? Емелиан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Иулиания Андреевна

Отец ребёнка: Савченко Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Савченко Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Савченко Прохор Андреевич

Отец ребёнка: Савченко Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Савченко Авраамий Андреевич

Отец ребёнка: Савченко Андрей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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