Савченко Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Андрей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савченко Димитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Савченко) Иулиания Андреевна

Мать ребёнка: Савченко Фекла Емельянова

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Савченко) Наталия Андреевна

Мать ребёнка: Савченко Фекла Емельянова

Рождение ребёнка
1879

Сын: Савченко Прохор Андреевич

Мать ребёнка: Савченко Фекла Емельянова

Рождение ребёнка
1884

Сын: Савченко Авраамий Андреевич

Мать ребёнка: Савченко Фекла Емельянова

Смерть
Неизвестно

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