Савченко Андрей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савченко Димитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Савченко) Иулиания Андреевна
Мать ребёнка: Савченко Фекла Емельянова
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Савченко) Наталия Андреевна
Мать ребёнка: Савченко Фекла Емельянова
Рождение ребёнка
1879
Сын: Савченко Прохор Андреевич
Мать ребёнка: Савченко Фекла Емельянова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Савченко Авраамий Андреевич
Мать ребёнка: Савченко Фекла Емельянова
Смерть
Неизвестно