Савченко (Бондаренко) Анастасия Антоновна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
08.11.1900
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Савченко) Екатерина Прохоровна
Отец ребёнка: Савченко Прохор Андреевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Савченко) Татиана Прохоровна
Отец ребёнка: Савченко Прохор Андреевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Савченко Василий Прохорович
Отец ребёнка: Савченко Прохор Андреевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Савченко Андрей Прохорович
Отец ребёнка: Савченко Прохор Андреевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Савченко Прохор Андреевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Савченко) Ольга Прохоровна
Отец ребёнка: Савченко Прохор Андреевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Савченко Федор Прохорович
Отец ребёнка: Савченко Прохор Андреевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Савченко) Евгения Прохоровна
Отец ребёнка: Савченко Прохор Андреевич
Смерть
Неизвестно