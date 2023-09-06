Савченко (Бондаренко) Анастасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Бондаренко) Анастасия Антоновна

Место рождения

Маяки

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Бондаренко Антоний Емельянович

Мать: Бондаренко (???) Феодосия Иоановна

Бракосочетание
08.11.1900

Муж: Савченко Прохор Андреевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Савченко) Екатерина Прохоровна

Отец ребёнка: Савченко Прохор Андреевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Савченко) Татиана Прохоровна

Отец ребёнка: Савченко Прохор Андреевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Савченко Василий Прохорович

Отец ребёнка: Савченко Прохор Андреевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Савченко Андрей Прохорович

Отец ребёнка: Савченко Прохор Андреевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Савченко Петр Прохорович

Отец ребёнка: Савченко Прохор Андреевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Савченко) Ольга Прохоровна

Отец ребёнка: Савченко Прохор Андреевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Савченко Федор Прохорович

Отец ребёнка: Савченко Прохор Андреевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Савченко) Евгения Прохоровна

Отец ребёнка: Савченко Прохор Андреевич

Смерть
Неизвестно

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