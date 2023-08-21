Паташкин Андрей Афанасьевич
Место рожденияСело Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Отец: Паташко Афанасий
Мать: Паташко Ирина Григорьева
Село Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Паташкин Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Паташкина Евдокия Прохорова
Село Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Рождение ребёнка
1894
Сын: Паташкин Максим Андреевич
Sztabinki
Штабинки гмина Березники Сейнский уезд Сувалкская губернии
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Бутылова Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Паташкина Евдокия Прохорова
Село Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Паташкин Меркурий Андреевич
Мать ребёнка: Паташкина Евдокия Прохорова
Село Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Д. Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Смерть
Неизвестно