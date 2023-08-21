Паташкин Михаил Андреевич
Место рожденияСело Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Село Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Рождение ребёнка
1913 ст.
Село Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно