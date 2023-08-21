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Паташкин Михаил Андреевич

Место рождения

Село Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: Паташкин Андрей Афанасьевич

Мать: Паташкина Евдокия Прохорова

Село Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Паташкин Тит Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Село Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паташкина Параскева Егорова

Смерть
Неизвестно
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