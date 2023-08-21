Паташкина Евдокия Прохорова
Место рожденияСело Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Село Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Паташкин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Паташкин Андрей Афанасьевич
Село Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Бутылова Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Паташкин Андрей Афанасьевич
Село Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Паташкин Меркурий Андреевич
Отец ребёнка: Паташкин Андрей Афанасьевич
Село Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Д. Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Смерть
Неизвестно