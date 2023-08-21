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Паташкина Евдокия Прохорова

Место рождения

Село Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Паташкин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Паташкин Андрей Афанасьевич

Село Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Бутылова Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Паташкин Андрей Афанасьевич

Село Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Паташкин Меркурий Андреевич

Отец ребёнка: Паташкин Андрей Афанасьевич

Село Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паташкин Андрей Афанасьевич

Д. Штабинки гмина Березники Сейнского уезда Сувалкской губернии
Смерть
Неизвестно
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