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Паташкин Максим Андреевич

Место рождения

Sztabinki

Дата рождения

1894

Дата смерти

05.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Паташкин Андрей Афанасьевич

Мать: не указана

Sztabinki
Штабинки гмина Березники Сейнский уезд Сувалкская губернии
Рождение ребёнка
13.07.1923

Сын: Паташкин Сергей Максимович

Мать ребёнка: Кухаева Мария Яковлевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.11.1924

Дочь: Трауц Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Кухаева Мария Яковлевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухаева Мария Яковлевна

Смерть
05.10.1965
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Умер в 71 год Инсульт Похоронен на Воскресенском кладбище Участок 22
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