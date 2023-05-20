Паташкин Максим Андреевич
Место рожденияSztabinki
Дата рождения1894
Дата смерти05.10.1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Паташкин Андрей Афанасьевич
Sztabinki
Штабинки гмина Березники Сейнский уезд Сувалкская губернии
Рождение ребёнка
13.07.1923
Сын: Паташкин Сергей Максимович
Мать ребёнка: Кухаева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
30.11.1924
Дочь: Трауц Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Кухаева Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кухаева Мария Яковлевна
Смерть
05.10.1965
Умер в 71 год Инсульт Похоронен на Воскресенском кладбище Участок 22