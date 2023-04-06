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Черемухинъ Федоръ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Черемухинъ Иванъ

Мать: Черемухина Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1821

Сын: Черемухинъ Василий

Мать ребёнка: Черемухина Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Багрова Софья

Мать ребёнка: Черемухина Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Черемухинъ Андрей

Мать ребёнка: Черемухина Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Черемухинъ Леонтий

Мать ребёнка: Черемухина Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1833

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Черемухина Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черемухина Марья

Смерть
1833
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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