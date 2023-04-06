Черемухинъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Черемухинъ Иванъ
Мать: Черемухина Марфа
Рождение ребёнка
27.02.1821
Сын: Черемухинъ Василий
Мать ребёнка: Черемухина Марья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Багрова Софья
Мать ребёнка: Черемухина Марья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827
Сын: Черемухинъ Андрей
Мать ребёнка: Черемухина Марья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Черемухинъ Леонтий
Мать ребёнка: Черемухина Марья
Рождение ребёнка
20.05.1833
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Черемухина Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черемухина Марья
Смерть
1833