Черемухина (Ляпкина) Марья
Место рождения
Дата рождения1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Ляпкинъ Трофимъ
Мать: Ляпкина Мавра
Рождение ребёнка
27.02.1821
Сын: Черемухинъ Василий
Отец ребёнка: Черемухинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Багрова Софья
Отец ребёнка: Черемухинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1827
Сын: Черемухинъ Андрей
Отец ребёнка: Черемухинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Черемухинъ Леонтий
Отец ребёнка: Черемухинъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.05.1833
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Черемухинъ Федоръ
Рождение ребёнка
02.12.1835
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Черемухина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черемухина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черемухинъ Федоръ