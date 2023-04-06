Черемухина (Ляпкина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемухина (Ляпкина) Марья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Ляпкинъ Трофимъ

Мать: Ляпкина Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1821

Сын: Черемухинъ Василий

Отец ребёнка: Черемухинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Багрова Софья

Отец ребёнка: Черемухинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Черемухинъ Андрей

Отец ребёнка: Черемухинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Черемухинъ Леонтий

Отец ребёнка: Черемухинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1833

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Черемухинъ Федоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1835

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Черемухина ?

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемухина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемухинъ Федоръ

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