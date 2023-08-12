Петрунина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Флегонтовна
Отец ребёнка: Петрунин Флегонт Порфирьевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Петрунин Фёдор Флегонтович
Отец ребёнка: Петрунин Флегонт Порфирьевич
Рождение ребёнка
30.09.1925
Сын: Петрунин Михаил Флегонтович
Отец ребёнка: Петрунин Флегонт Порфирьевич
Смерть
Неизвестно