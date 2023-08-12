Петрунина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Флегонтовна

Отец ребёнка: Петрунин Флегонт Порфирьевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Петрунин Фёдор Флегонтович

Отец ребёнка: Петрунин Флегонт Порфирьевич

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1925

Сын: Петрунин Михаил Флегонтович

Отец ребёнка: Петрунин Флегонт Порфирьевич

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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