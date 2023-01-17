Кузнечиха
Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1728Петропавловское (Кузнечиха), с. вл.при р. Утке.431729010561149Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
892. Кузнечиха (Петропавловское), село бывшее владельческое, при речке Утке, дворов 368, жителей 2248, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви правосла Показать все
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Кузнечиха, Кузнечихинскойрусские2852Показать скан
с. Петропавловское, Кузнечихинскойсм. Кузнечиха.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188410Кузнечихасело54°43'49°38'N-39-040
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92632440101с Кузнечихасело
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