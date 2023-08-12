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Петрунин Флегонт Порфирьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петрунин Порфирий Никитович

Мать: Петрунина Елена Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Флегонтовна

Мать ребёнка: Петрунина Марфа

Рождение ребёнка
1923

Сын: Петрунин Фёдор Флегонтович

Мать ребёнка: Петрунина Марфа

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1925

Сын: Петрунин Михаил Флегонтович

Мать ребёнка: Петрунина Марфа

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1959

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