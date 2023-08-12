Петрунин Флегонт Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1959
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Флегонтовна
Мать ребёнка: Петрунина Марфа
Рождение ребёнка
1923
Сын: Петрунин Фёдор Флегонтович
Мать ребёнка: Петрунина Марфа
Рождение ребёнка
30.09.1925
Сын: Петрунин Михаил Флегонтович
Мать ребёнка: Петрунина Марфа
Смерть
1959