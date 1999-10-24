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Петрунин Михаил Флегонтович

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Место рождения

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.09.1925

Дата смерти

24.10.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1925

Отец: Петрунин Флегонт Порфирьевич

Мать: Петрунина Марфа

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1952

Дочь: Барова (Петрунина) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Петрунина (Соколова) Мария Николаевна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.10.1953

Дочь: Лукьянова (Петрунина) Евгения Михаиловна

Мать ребёнка: Петрунина (Соколова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
28.10.1957

Сын: Петрунин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Петрунина (Соколова) Мария Николаевна

Смерть
24.10.1999

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