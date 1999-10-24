Петрунин Михаил Флегонтович
Место рождения
Дата рождения30.09.1925
Дата смерти24.10.1999
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1925
Отец: Петрунин Флегонт Порфирьевич
Мать: Петрунина Марфа
Рождение ребёнка
05.06.1952
Дочь: Барова (Петрунина) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Петрунина (Соколова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
30.10.1953
Дочь: Лукьянова (Петрунина) Евгения Михаиловна
Мать ребёнка: Петрунина (Соколова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
28.10.1957
Сын: Петрунин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Петрунина (Соколова) Мария Николаевна
Смерть
24.10.1999