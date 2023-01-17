Калугина (Стародумова) Нина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина (Стародумова) Нина Матвеевна

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Место рождения

Баюны, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

06.06.1935

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1935

Отец: Стародумов Матвей Васильевич

Мать: Стародумова Пелагея Артемьевна

Баюны, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
15.12.1961

Муж: Калугин Василий Степанович

Бочкари, Тугулымский, Свердловская область
Место жительства
После 1961
Ядрышникова, Тугулымский, Свердловская область
Развод
13.12.1972

Муж: Калугин Василий Степанович

Верховино, Тугулымский, Свердловская область
Место жительства
С 1974
Таежный, город Лесной, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Калугин Василий Степанович

Бочкари, Тугулымский, Свердловская область
Смерть
2010
Таежный, город Лесной, Свердловская область
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