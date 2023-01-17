Калугина (Стародумова) Нина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1935
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1935
Бракосочетание
15.12.1961
Место жительства
После 1961
Ядрышникова, Тугулымский, Свердловская область
Развод
13.12.1972
Верховино, Тугулымский, Свердловская область
Место жительства
С 1974
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калугин Василий Степанович
Смерть
2010