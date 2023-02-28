Стародумова (Байнова) Пелагея Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти21.01.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.11.1923
Рождение ребёнка
11.08.1924
Дочь: Стародумова Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Стародумов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
25.01.1928
Сын: Стародумов Виктор Матвеевич
Отец ребёнка: Стародумов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1931
Дочь: Дернова Тамара Матвеевна
Отец ребёнка: Стародумов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1935
Дочь: Калугина Нина Матвеевна
Отец ребёнка: Стародумов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1937
Сын: Стародумов Валентин Матвеевич
Отец ребёнка: Стародумов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
25.12.1938
Дочь: Платова Алевтина Матвеевна
Отец ребёнка: Стародумов Матвей Васильевич
Место жительства
После 1939
Рождение ребёнка
16.07.1941
Сын: Стародумов Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Стародумов Матвей Васильевич
Крещение
Неизвестно
Суна, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
21.01.1968