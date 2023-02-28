Стародумова (Байнова) Пелагея Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумова (Байнова) Пелагея Артемьевна

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Место рождения

Баюны, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1904

Дата смерти

21.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Баюны, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.11.1923

Муж: Стародумов Матвей Васильевич

Баюны, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1924

Дочь: Стародумова Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Стародумов Матвей Васильевич

Антоновское, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1928

Сын: Стародумов Виктор Матвеевич

Отец ребёнка: Стародумов Матвей Васильевич

Антоновское, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1931

Дочь: Дернова Тамара Матвеевна

Отец ребёнка: Стародумов Матвей Васильевич

Баюны, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1935

Дочь: Калугина Нина Матвеевна

Отец ребёнка: Стародумов Матвей Васильевич

Баюны, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Стародумов Валентин Матвеевич

Отец ребёнка: Стародумов Матвей Васильевич

Баюны, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1938

Дочь: Платова Алевтина Матвеевна

Отец ребёнка: Стародумов Матвей Васильевич

Баюны, Слободской уезд, Вятская губерния
Место жительства
После 1939
Ядрышникова, Тугулымский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.07.1941

Сын: Стародумов Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Стародумов Матвей Васильевич

Ядрышникова, Тугулымский, Свердловская область
Крещение
Неизвестно
Суна, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
21.01.1968
Ядрышникова, Тугулымский, Свердловская область
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