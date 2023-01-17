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Калугин Юрий Васильевич
Калугин Юрий Васильевич
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Место рождения
Бочкари
, Тугулымский, Свердловская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Калугин Василий Степанович
1934 г.р.
Мать
Калугина (Стародумова) Нина Матвеевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Калугин Василий Степанович
Мать:
Калугина Нина Матвеевна
Бочкари
, Тугулымский, Свердловская область
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