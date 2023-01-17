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Калугин Юрий Васильевич

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Место рождения

Бочкари, Тугулымский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калугин Василий Степанович

Мать: Калугина Нина Матвеевна

Бочкари, Тугулымский, Свердловская область
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