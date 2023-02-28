Калугин Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Бракосочетание
15.12.1961
Жена: Калугина Нина Матвеевна
Рождение ребёнка
19.12.1961
Мать ребёнка: Калугина Нина Матвеевна
Иммиграция
После 1961
Ядрышникова, Тугулымский, Свердловская область
Иммиграция
После 1962
Бракосочетание
Около 1965
Жена: не указана
Холодовка, Судак, Республика Крым
Развод
13.12.1972
Жена: Калугина Нина Матвеевна
Верховино, Тугулымский, Свердловская область
Смерть
2009