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Калугин Василий Степанович

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Место рождения

Бочкари, Тугулымский, Свердловская область

Дата рождения

1934

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Калугин Степан Иванович

Мать: Калугина Наталья Максимовна

Бочкари, Тугулымский, Свердловская область
Бракосочетание
15.12.1961

Жена: Калугина Нина Матвеевна

Бочкари, Тугулымский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.12.1961

Сын: Калугин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Калугина Нина Матвеевна

Бочкари, Тугулымский, Свердловская область
Иммиграция
После 1961
Ядрышникова, Тугулымский, Свердловская область
Иммиграция
После 1962
Бабенково, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Около 1965

Жена: не указана

Холодовка, Судак, Республика Крым
Развод
13.12.1972

Жена: Калугина Нина Матвеевна

Верховино, Тугулымский, Свердловская область
Смерть
2009
Бабенково, Кировский муниципальный район, Республика Крым
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