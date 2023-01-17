Калугина (Милютина) Наталья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалугина (Милютина) Наталья Максимовна

Калугина (Милютина) Наталья Максимовна

avatar

Место рождения

Марамзино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

21.08.1897

Дата смерти

?.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1897

Отец: Милютин Максим Кузьмич

Мать: Милютина Васса Михайловна

Марамзино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Калугин Николай Степанович

Отец ребёнка: Калугин Степан Иванович

Бочкари, Тугулымский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Калугин Василий Степанович

Отец ребёнка: Калугин Степан Иванович

Бочкари, Тугулымский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Калугин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Калугин Степан Иванович

Бочкари, Тугулымский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Степан Иванович

Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Анисья Степановна

Отец ребёнка: Калугин Степан Иванович

Жгули, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Поликарп Степанович

Отец ребёнка: Калугин Степан Иванович

Жгули, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
?.12.1974
Есиплево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close