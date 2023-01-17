Калугина (Милютина) Наталья Максимовна
Место рождения
Дата рождения21.08.1897
Дата смерти?.12.1974
ПолЖенский
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1897
Отец: Милютин Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Калугин Николай Степанович
Отец ребёнка: Калугин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Калугин Василий Степанович
Отец ребёнка: Калугин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Калугин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Калугин Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина Анисья Степановна
Отец ребёнка: Калугин Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Поликарп Степанович
Отец ребёнка: Калугин Степан Иванович
Смерть
?.12.1974
Есиплево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область