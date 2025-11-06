Иван Михайлов 01.01.1847 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Михайлов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 01.01.1847 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Белкин-Белков Михаил Петров1818 ст. г.р.
Мать
Ефросинья Никифорова1826 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1847 ст.

Отец: Белкин-Белков Михаил Петров

Мать: Ефросинья Никифорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца Никифорова, крест. безфамильные.

Крещение
05.01.1847 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники того ж сц. и пом. кр. Варфоломей Никифоров и дворовая девица Иеротиада Евдокимова

Смерть
Неизвестно

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