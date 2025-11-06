Иван Михайлов
мужской, родился 01.01.1847 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецБелкин-Белков Михаил Петров1818 ст. г.р.
МатьЕфросинья Никифорова1826 ст. г.р.
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Рождение
01.01.1847 ст.
Отец: Белкин-Белков Михаил Петров
Мать: Ефросинья Никифорова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
05.01.1847 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом-ца Никифорова, крест. безфамильные.