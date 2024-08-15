Белков Иван Михайлов
мужской, родился 17.06.1838 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецБелкин-Белков Михаил Петров1818 ст. г.р.
МатьБелкина-Белкова Марфа-Мавра Андреянова1818 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
17.06.1838 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
19.06.1838 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
крест. фамилия Белков