Белков Иван Михайлов 17.06.1838 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Белков Иван Михайлов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 17.06.1838 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Белкин-Белков Михаил Петров1818 ст. г.р.
Мать
Белкина-Белкова Марфа-Мавра Андреянова1818 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1838 ст.

Отец: Белкин-Белков Михаил Петров

Мать: Белкина-Белкова Марфа-Мавра Андреянова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. фамилия Белков

Крещение
19.06.1838 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники того ж сц. крест. Никита Леонтьев, крест. жена Настасья Адрианова

Смерть
Неизвестно

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