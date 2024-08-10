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Степанида Михайлова

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.11.1835 ст.

Дата смерти

10.12.1835 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1835 ст.

Отец: Белкин-Белков Михаил Петров

Мать: Белкина-Белкова Марфа Андреянова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крестьяне г. Ольги Ефимовой Никифоровой
Крещение
17.11.1835 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Оной деревни г. Николая Никифорова крест. Марк Андреянов, дворовая г. Михаила Никифорова девка Наталья Евдокимова
Смерть
10.12.1835 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крестьяне Указна 3 недель Причины нет.
Похороны
10.12.1835 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Одна дата

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