Степанида Михайлова
Место рождения
Дата рождения11.11.1835 ст.
Дата смерти10.12.1835 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1835 ст.
крестьяне г. Ольги Ефимовой Никифоровой
Крещение
17.11.1835 ст.
Восприемники Оной деревни г. Николая Никифорова крест. Марк Андреянов, дворовая г. Михаила Никифорова девка Наталья Евдокимова
Смерть
10.12.1835 ст.
крестьяне Указна 3 недель Причины нет.
Похороны
10.12.1835 ст.
Одна дата