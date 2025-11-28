Ефросинья Никифорова
женский, родилась 1826 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецНикифор Климов1805 ст. г.р.
МатьУстинья Иванова1807 ст. г.р.
Супруги
Белкин-Белков Михаил Петров1818 ст. г.р.
Дети
(Белкова) Евдокия Михайлова1845 ст. г.р.
Иван Михайлов01.01.1847 ст. г.р.Показать еще 4
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Рождение
1826 ст.
Отец: Никифор Климов
Мать: Устинья Иванова
Бракосочетание
07.11.1843 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: (Белкова) Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Белкин-Белков Михаил Петров
Рождение ребёнка
01.01.1847 ст.
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Белкин-Белков Михаил Петров
Рождение ребёнка
20.09.1849 ст.
Дочь: (Белкова) Фёкла Михайлова
Отец ребёнка: Белкин-Белков Михаил Петров
Рождение ребёнка
15.12.1851 ст.
Дочь: (Белкова) Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Белкин-Белков Михаил Петров
Рождение ребёнка
04.04.1853 ст.
Отец ребёнка: Белкин-Белков Михаил Петров
Рождение ребёнка
17.03.1855 ст.
Сын: Белков Яков Михайлов
Отец ребёнка: Белкин-Белков Михаил Петров
Смерть
Неизвестно