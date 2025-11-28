Ефросинья Никифорова 1826 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ефросинья Никифорова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1826 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Никифор Климов1805 ст. г.р.
Мать
Устинья Иванова1807 ст. г.р.
Супруги
Белкин-Белков Михаил Петров1818 ст. г.р.
Дети
(Белкова) Евдокия Михайлова1845 ст. г.р.
Иван Михайлов01.01.1847 ст. г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Никифор Климов

Мать: Устинья Иванова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
07.11.1843 ст.

Муж: Белкин-Белков Михаил Петров

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

жених крест. Михаил Петров Белков, вторым браком, 25 лет. невеста девица Евфросинья Никифорова, дочь оного ж сц. крест. Никифора Доримедонтова (! единственный Доримедонт 1810г.р., Никифора не было, самый ранний ребёнок рождён в 1827), 18 лет. Поручители по женихе сц. Тогустемира крест. Иван Симеонов и Дорофей Захаров Кряжев по невесте Максим Доримедонтов и Иван Игнатьев.

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: (Белкова) Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Белкин-Белков Михаил Петров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Записи о рождении не найдено.

Рождение ребёнка
01.01.1847 ст.

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Белкин-Белков Михаил Петров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца Никифорова, крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
20.09.1849 ст.

Дочь: (Белкова) Фёкла Михайлова

Отец ребёнка: Белкин-Белков Михаил Петров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоровы. крест. фамилия Белков.

Рождение ребёнка
15.12.1851 ст.

Дочь: (Белкова) Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Белкин-Белков Михаил Петров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
04.04.1853 ст.

Сын: Белков Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Белкин-Белков Михаил Петров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца покойная Никифорова. крест. фамилия Белков

Рождение ребёнка
17.03.1855 ст.

Сын: Белков Яков Михайлов

Отец ребёнка: Белкин-Белков Михаил Петров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца Кикифорова. крест. безфамильные.

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.