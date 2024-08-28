Горностаева Евдокия Иларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти09.02.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Горностаев Николай Иванович
Отец ребёнка: Горностаев Иван Павлович
Рождение ребёнка
31.01.1931
Дочь: Шукшина (Горностаева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Горностаев Иван Павлович
Рождение ребёнка
14.01.1935
Дочь: Трошкина (Горностаева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Горностаев Иван Павлович
Смерть
09.02.1960