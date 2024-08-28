Горностаева Евдокия Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горностаева Евдокия Иларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

09.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горностаев Иван Павлович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Горностаев Николай Иванович

Отец ребёнка: Горностаев Иван Павлович

Рождение ребёнка
31.01.1931

Дочь: Шукшина (Горностаева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Горностаев Иван Павлович

Рождение ребёнка
14.01.1935

Дочь: Трошкина (Горностаева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Горностаев Иван Павлович

Смерть
09.02.1960

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