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Горностаев Иван Павлович

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Место рождения

Мордовская ССР, Темниковский район, д. Барашево

Дата рождения

1907

Дата смерти

25.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Горностаев Павел

Мать: Горностаева Наталья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горностаева Евдокия Иларионовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Горностаев Николай Иванович

Мать ребёнка: Горностаева Евдокия Иларионовна

Рождение ребёнка
31.01.1931

Дочь: Шукшина (Горностаева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Горностаева Евдокия Иларионовна

Рождение ребёнка
14.01.1935

Дочь: Трошкина (Горностаева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Горностаева Евдокия Иларионовна

Смерть
25.04.1942
пропал без вести (период 2-ой ВОВ)

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