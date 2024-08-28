Горностаев Иван Павлович
Место рожденияМордовская ССР, Темниковский район, д. Барашево
Дата рождения1907
Дата смерти25.04.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Горностаев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Горностаев Николай Иванович
Мать ребёнка: Горностаева Евдокия Иларионовна
Рождение ребёнка
31.01.1931
Дочь: Шукшина (Горностаева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Горностаева Евдокия Иларионовна
Рождение ребёнка
14.01.1935
Дочь: Трошкина (Горностаева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Горностаева Евдокия Иларионовна
Смерть
25.04.1942
пропал без вести (период 2-ой ВОВ)