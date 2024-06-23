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Горностаев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Горностаев Иван Павлович

Мать: Горностаева Евдокия Иларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горностаева) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Горностаева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горностаева) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Горностаева Нелли

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горностаева Нелли

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горностаева Ольга

Смерть
1998
Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

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