Горностаев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1998
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горностаева) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Горностаева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горностаева) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Горностаева Нелли
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горностаева Нелли
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горностаева Ольга
Смерть
1998
Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область