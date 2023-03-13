Кофейниковъ Егоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейниковъ Егоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Кофейниковъ Григорій

Мать: Кофейникова Матрена

Бракосочетание
24.04.1860

Жена: Кофейникова Пелагея

Рождение ребёнка
12.03.1861

Сын: Кофейниковъ Алексей

Мать ребёнка: Кофейникова Пелагея

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1863

Сын: Кофейниковъ Алексей

Мать ребёнка: Кофейникова Пелагея

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Кофейникова Пелагея

Рождение ребёнка
1868

Сын: Кофейниковъ Афонасій

Мать ребёнка: Кофейникова Пелагея

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