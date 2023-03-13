Кофейниковъ Егоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Кофейниковъ Григорій
Мать: Кофейникова Матрена
Бракосочетание
24.04.1860
Жена: Кофейникова Пелагея
Рождение ребёнка
12.03.1861
Сын: Кофейниковъ Алексей
Мать ребёнка: Кофейникова Пелагея
Рождение ребёнка
11.03.1863
Сын: Кофейниковъ Алексей
Мать ребёнка: Кофейникова Пелагея
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Кофейникова Пелагея
Рождение ребёнка
1868
Сын: Кофейниковъ Афонасій
Мать ребёнка: Кофейникова Пелагея