Кофейникова (Батанина) Пелагея
Место рождения
Дата рождения06.05.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1835
Отец: Батанинъ Кузьма (Гаврилов)
Мать: Батанина Ирина
Бракосочетание
24.04.1860
Муж: Кофейниковъ Егоръ
Рождение ребёнка
12.03.1861
Сын: Кофейниковъ Алексей
Отец ребёнка: Кофейниковъ Егоръ
Рождение ребёнка
11.03.1863
Сын: Кофейниковъ Алексей
Отец ребёнка: Кофейниковъ Егоръ
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Кофейниковъ Егоръ
Рождение ребёнка
1868
Сын: Кофейниковъ Афонасій
Отец ребёнка: Кофейниковъ Егоръ