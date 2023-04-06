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Кофейникова (Батанина) Пелагея

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.05.1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1835

Отец: Батанинъ Кузьма (Гаврилов)

Мать: Батанина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.04.1860

Муж: Кофейниковъ Егоръ

Рождение ребёнка
12.03.1861

Сын: Кофейниковъ Алексей

Отец ребёнка: Кофейниковъ Егоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1863

Сын: Кофейниковъ Алексей

Отец ребёнка: Кофейниковъ Егоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Кофейниковъ Егоръ

Рождение ребёнка
1868

Сын: Кофейниковъ Афонасій

Отец ребёнка: Кофейниковъ Егоръ

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