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(Кофейникова) Лукерья
(Кофейникова) Лукерья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1868
Пол
Женский
Отец
Кофейниковъ Егоръ
1838 г.р.
Мать
Кофейникова (Батанина) Пелагея
1835 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец:
Кофейниковъ Егоръ
Мать:
Кофейникова Пелагея
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