(Кофейникова) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кофейникова) Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Кофейниковъ Егоръ

Мать: Кофейникова Пелагея

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