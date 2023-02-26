Анисим (Тимофеев)
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: Сергей Тимофеев
Мать: не указана
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1850
Дочь: Васса Анисимова
Мать ребёнка: Пелагия Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1853
Сын: Николай Анисимов
Мать ребёнка: Пелагия Иванова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Иванова
Смерть
Неизвестно