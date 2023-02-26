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Анисим (Тимофеев)

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Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1832 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: Сергей Тимофеев

Мать: не указана

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1850

Дочь: Васса Анисимова

Мать ребёнка: Пелагия Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1853

Сын: Николай Анисимов

Мать ребёнка: Пелагия Иванова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Иванова

Смерть
Неизвестно
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